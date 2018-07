Grève de Ryanair: Test Achats annonce la mise en place d'un dispositif d'aide aux passagers

(Belga) "A la suite de l'annonce confirmée des grèves sur les vols Ryanair des 25 et 26 juillet prochains, Test Achats a décidé de mettre en place un dispositif d'aide pour les nombreux passagers impactés", annonce jeudi l'association de défense des consommateurs.

"La grève confirmée va sans doute donner lieu à des annulations de la part de la compagnie. Si celle-ci ne communique pas de façon officielle 15 jours avant la date du départ, l'annulation n'ouvrira pas le droit à une compensation financière, mais plutôt à une proposition alternative ou au remboursement intégral des billets", explique Test-Achats. "De plus, le consommateur qui subit un préjudice suite à cette annulation, comme une annulation de réservation ou la perte d'un acompte versé à un hôtel ou encore la perte d'une correspondance, est en droit de demander à la compagnie un dédommagement supplémentaire." Test Achats affirme qu'elle observera attentivement comment le dossier évolue et prendra contact avec Ryanair "pour pouvoir informer et aiguiller au mieux les consommateurs qui s'adressent à l'organisation". Le dispositif d'aide sera disponible dans les prochains jours via le site internet www.test-achats.be ou par téléphone au 02/892.37.08 pendant les heures de bureau. (Belga)