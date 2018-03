Air France: la direction tente de désamorcer la grève du 23 mars

La direction d'Air France a proposé mardi des ajustements de salaires pour compenser une baisse du pouvoir d'achat de certains salariés et tenter de désamorcer une grève annoncée pour le 23 mars, offre froidement accueillie par les syndicats.

Onze organisations syndicales, tous métiers confondus, ont appelé à une grève pour exiger une revalorisation des grilles salariales de 6%, censée rattraper la perte de pouvoir d'achat subie depuis la dernière augmentation générale en 2011.

Mardi, la direction a rencontré ces organisations pour mettre sur la table une proposition de compensation de la baisse du pouvoir d'achat pour certains salariés, en réponse aux revendications formulées après la publication en février de bons résultats financiers pour 2017.

"La direction s'est déclarée prête à négocier un mécanisme d'ajustement salarial pour rattraper la baisse de pouvoir d'achat des personnels dont le salaire individuel de 2017 comparé à celui de 2011 aurait augmenté moins vite que l'inflation sur la même période", a souligné la direction dans un communiqué à l'issue de la rencontre, se déclarant disposée à "ouvrir des négociations dans les plus brefs délais".

Elle a une nouvelle fois mis en avant le fait que "la situation économique et financière de la compagnie, dans un environnement concurrentiel particulièrement agressif, rendait cette augmentation générale impossible sans compromettre sa stratégie de croissance, d'investissement et de reprise des embauches" et a demandé la levée du préavis de grève.

- Consultation pour durcir le mouvement -

Une consultation auprès des pilotes menée par le SNPL, majoritaire dans les cockpits d'Air France, pour "recourir, au besoin, à un ou plusieurs arrêts de travail" pouvant dépasser six jours doit se terminer mercredi.

"Jeudi, l'intersyndicale se réunit et va sûrement durcir le mouvement en appelant non plus à une journée (de grève) mais à deux (...) Ils ont voulu, à travers cette proposition qui touchera une infime partie des salariés, péter l'intersyndicale mais elle reste plus que soudée", a déclaré à l'AFP une source au sein de l'intersyndicale.

Pour Jérôme Beaurain, de Sud aérien, la direction "a proposé d'individualiser un problème collectif". "Au vu de cette proposition, nous avons tous quitté cette réunion au bout d'une heure", a-t-il ajouté, soulignant que l'intersyndicale avait "défini un besoin d'augmentation à 6% pour tous".

"Nouvelle Proposition de la direction d'AF aux syndicats concernant la demande de rattrapage de l'inflation depuis 2012: elle se dit prête à prendre le temps de nous expliquer que nous n'en avons pas besoin!!! Ridicule", a commenté Philippe Evain, président du SNPL Air France, sur Twitter.

Un délégué FO a estimé qu'il s'agissait d'une "mascarade d'ouverture de négociation, car cela ne concerne qu'une infime partie des salariés. C'est marginal".

"Gateau (Gilles Gateau, le directeur des ressources humaines d'Air France) cherche à apaiser avant l'ouverture des assises du transport aérien (le 20 mars, ndlr), l'intersyndicale devra répondre jeudi nous l'espérons par un durcissement du mouvement", a-t-il ajouté.

Les organisations de pilotes (SNPL, Spaf, Alter), d'hôtesses et stewards (SNPNC, Unsa-PNC, Unac, CFTC, SNGAF) et de personnels au sol (CGT, FO et SUD) ont observé le 22 février une première grève qui a cloué au sol un quart des avions et "aura eu un impact négatif sur le résultat d'Air France de l'ordre de 26 millions d'euros", selon la direction.

Celle-ci affirme que "le montant perçu par les salariés augmentera de 4,5% en moyenne pour l'année du fait de l'augmentation générale, des augmentations individuelles et du versement de l'intéressement".

Le groupe Air France-KLM a affiché pour 2017 un bénéfice d'exploitation en hausse de 42%, à 1,488 milliard d'euros, dont 588 millions pour la partie française.

Chez Hop!, la filiale de vols intérieurs d'Air France, le FUC, 3e syndicat de pilotes, appelle de son côté à la grève les 22 et 23 mars pour des revendications spécifiques portant sur la négociation d'un nouvel accord d'entreprise.