Grève du zèle de la police fédérale: des actions possibles samedi dans les aéroports

(Belga) Des actions syndicales spontanées de la police fédérale restent possibles dans les aéroports samedi, a prévenu vendredi soir le secrétaire syndical de l'ACV Politie, Joery Dehaes.

Le syndicat chrétien n'a pas formellement organisé d'actions, "mais nous constatons que nos affiliés sont impatients que les lignes bougent", signale Joery Dehaes. "Il est donc possible que des actions spontanées aient lieu demain/samedi", premier jour des vacances d'automne, ajoute-t-il. Pour dimanche, le représentant syndical ne peut exclure la possibilité de nouvelles actions. La grève du zèle fait suite à l'échec de négociations salariales. Vendredi, une centaine de passagers ont manqué leur vol à Brussels Airport et des dizaines à l'aéroport de Charleroi en raison des actions syndicales organisées en front commun par l'ACV/CSC Services publics, le VSOA/SLFP, l'ACOD/CGSP et le NSPV/SNPS. (Belga)