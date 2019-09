Grève massive à la RATP: prévisions du trafic pour vendredi

Dix lignes de métro totalement fermées, d'autres partiellement ouvertes, très peu de RER, un tiers des bus seulement en circulation, des tramways au garage... Le trafic RATP sera "extrêmement perturbé" vendredi par une grève d'une ampleur inégalée depuis 12 ans.

Plusieurs syndicats, dont les trois principaux - Unsa, CGT et CFE-CGC -, appellent à faire grève contre la réforme des retraites et pour le maintien de leur régime spécial.

Conséquence: aucun métro sur les lignes 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 et 13, a prévenu la direction mercredi.

Sur les lignes 4 et 7, on pourra compter sur un métro sur trois, mais "uniquement en heures de pointe", soit de 06H30 à 09H30 puis de 17H00 à 20H00, a précisé la RATP. Des stations seront fermées, comme Montparnasse, Opéra ou Gare de l'Est.

Un métro sur trois en heures de pointe est prévu sur la ligne 8, qui ne sera ouverte que partiellement, avec des métros seulement entre les stations Créteil-Pointe du Lac et Reuilly-Diderot.

Un métro sur quatre roulera en heures de pointe sur la ligne 9, qui ne sera ouverte qu'entre les stations Pont de Sèvres et Franklin-Roosevelt d'un côté, entre Nation et Mairie de Montreuil de l'autre.

Pour les lignes automatiques 1 et 14 du métro, le trafic sera normal mais "avec risque de saturation", avertit la RATP. Le funiculaire de Montmartre sera fermé.

Sur les lignes RER (zone RATP), le trafic sera "très fortement perturbé", avec des trains "uniquement en heures de pointe" et les gares RATP seront "fermées en dehors de ces horaires". Aux heures de pointe, il est prévu un RER A sur trois et un RER B sur cinq (avec interconnexion interrompue avec la SNCF en gare du Nord).

La portion du RER A exploitée par la SNCF affichera par ricochet les mêmes perturbations, a indiqué le groupe ferroviaire. En revanche, sur la partie nord du RER B (à partir de Gare du Nord), gérée par la SNCF, on pourra compter "un train sur deux toute la journée".

Pour les lignes de bus et tramways de la RATP, le trafic sera "très perturbé". Il y aura "en moyenne" un bus sur trois en circulation sur l'ensemble du réseau. La direction prévoit aussi "en moyenne" un tramway sur deux sur les lignes 3b, 6 et 8, un tramway sur trois en heures de pointe sur les ligne 2, 3a et 5, et un sur quatre en heures de pointe sur les lignes 1 et 7 (sur cette dernière, un tramway sur six en heures creuses).

- Des offres "alternatives de mobilité" -

La mobilisation des catégories d'agents qui doivent déclarer à l'avance s'ils seront ou non grévistes a été telle que la direction avait averti dès lundi que "des perturbations importantes étaient à prévoir", en invitant les voyageurs à "limiter (leurs) déplacements".

"Consciente" des difficultés que connaîtront vendredi ses clients, la RATP a préparé avec des partenaires des "solutions alternatives de mobilité". Elle offre ainsi "30 minutes gratuites" à ses clients qui utiliseront les scooters électriques en libre-service Cityscoot.

Avec la start-up de covoiturage domicile-travail Klaxit, ce sera gratuit pour les passagers et la RATP versera un minimum garanti de 4 euros aux conducteurs.

Le groupe paiera la moitié du coût du stationnement dans les parkings de Paris et sa région, en passant par la start-up Zenpark.

Partenariat conclu aussi avec Kapten, une plateforme de VTC où les usagers bénéficieront d'une réduction de 20% du prix des courses.

Enfin, avec les vélos et trottinettes électriques Jump en libre-service, la RATP offrira deux trajets de 15 minutes.