Grève SNCF: trafic en légère amélioration lundi

Le trafic ferroviaire sera perturbé lundi, premier jour d'un nouvel épisode de grève à la SNCF, avec en moyenne deux TGV sur cinq, trois TER et Transiliens sur sept, mais seulement trois Intercités sur dix, a annoncé la direction dimanche.

Ces chiffres sont en légère amélioration par rapport aux précédentes journées de mobilisation. Mercredi et jeudi, le trafic avait été globalement "très perturbé", selon la SNCF.

Si davantage de trains circuleront lundi, la situation restera très contrastée d'une ligne à l'autre. Ainsi, pour les TGV, trois trains sur cinq seront assurés sur l'axe Paris-Strasbourg, mais seulement un sur trois vers Lille et Bordeaux.

De même, en Ile-de-France, un train sur deux sera maintenu sur les RER A et RER B, sur les lignes H et P du Transilien, mais seulement un sur cinq pour la ligne K et un sur six pour la ligne R.

Du côté des Intercités, la SNCF annonce trois liaisons sur dix en moyenne, avec là encore de fortes disparités: deux trains sur trois entre Paris et Clermont, un sur six entre Paris et Maubeuge.

Sur les lignes internationales, il y aura en moyenne un Lyria sur trois, trois Eurostar sur quatre et un trafic normal pour Thalys.

Ce nouvel épisode de grève, qui débute officiellement dimanche à 20H00, doit s'achever mercredi à 7H55, à l'appel des syndicats CGT, Unsa, SUD Rail et CFDT contre la réforme ferroviaire du gouvernement.