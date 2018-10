Grève spontanée chez Aviapartner: 13 vols annulés vendredi

(Belga) Environ 13 vols devraient être annulés demain/vendredi à l'aéroport de Zaventem en raison de la grève spontanée entamée par les bagagistes d'Aviapartner en début de soirée, a indiqué la porte-parole de Brussels Airport Company, Florence Muls. Elle conseille aux voyageurs de s'informer auprès de leur compagnie aérienne et de voyager léger.

Le syndicat socialiste a justifié l'action des travailleurs d'Aviapartner, qui assure notamment la manutention des avions de Ryanair et TUI fly, par "une absence totale de concertation sociale" au sein de l'entreprise. Vers 17h30 jeudi, les travailleurs ont arrêté de charger les bagages et d'effectuer la maintenance sur le tarmac, ce qui a "un impact immédiat pour les passagers", a indiqué Florence Muls. 25 vols ont été annulés depuis lors et 13 sont annulés vendredi, selon les dernières informations dont elle disposait peu avant 23h. Brussels Airport recommande aux voyageurs de s'informer sur le partenaire de leur compagnie pour la gestion des bagages. Deux sociétés opèrent en effet à Zaventem: Aviapartner et Swissport. "Seuls les vols d'Aviapartner sont touchés", a-t-elle souligné. Elle conseille ensuite de prendre contact avec la compagnie aérienne et de ne voyager si possible qu'avec un bagage à main. Le syndicat libéral a annoncé qu'une entrevue avec la direction était prévue à 10h vendredi. La direction aurait indiqué qu'elle était disposée à dialoguer au sujet d'une liste d'exigences remise plus tôt par les représentants des travailleurs. L'ACLVB (pendant flamand de la CGSLB) estime que la direction doit arriver avec des "solutions claires" et la "garantie" que les promesses seront tenues. Selon Fouad Bougrine, secrétaire syndical ACLVB, le personnel est plus que prêt à mener des actions. (Belga)