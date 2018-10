Grève spontanée chez Aviapartner - Aviapartner ne traitera aucun avion à Brussels Airport jusqu'à dimanche matin

(Belga) Aviapartner ne traitera aucun avion à Brussels Airport jusqu'à dimanche 06h00, indique l'aéroport vendredi soir sur son site internet, après en avoir été informé par le bagagiste.

La direction et les syndicats doivent reprendre leurs négociations samedi à 10h00. Les organisations syndicales avaient indiqué que la grève se poursuivrait au moins jusqu'à samedi matin. "Dans un premier temps, Aviapartner avait communiqué qu'aucun avion ne serait traité jusque samedi 06h00, cela a été prolongé d'un jour", précise Anke Fransen de Brussels Airport. "Je suppose que c'est irrévocable." La porte-parole n'était pas en mesure de préciser combien de vols sont concernés et Aviapartner n'était pas disponible vendredi soir pour commenter cette information. Sur son site internet, l'aéroport dresse la liste des compagnies touchées par la grève. Il est conseillé aux passagers de ne pas attendre dans le terminal mais de contacter leur compagnie aérienne. Les bagages des vols annulés ne sont eux pas encore disponibles vendredi. "Ceux-ci seront envoyés vers leur destination", précise Brussels Airport. "Nous conseillons dès lors d'introduire une demande de récupération de bagage à destination auprès du service Lost & Found local de la compagnie aérienne. Si vous décidez de ne pas partir, vous pouvez vous adresser au service Lost and Found 'Welcome services' à Brussels Airport." Les bagages des passagers à l'arrivée ne sont pas non plus disponibles. Les voyageurs recevront un code qu'ils peuvent utiliser pour introduire une demande de récupération de bagage La compagnie aérienne TUI fly indique elle vendredi soir que la plupart des vols prévus samedi depuis Bruxelles seront déviés vers Charleroi, Ostende, Amsterdam (Pays-Bas) et Lille (France). Les passagers de ces vols seront acheminés en autocar depuis Bruxelles vers ces autres aéroports. Les bus ramèneront également les Belges de retour au pays qui devaient atterrir à Bruxelles. (Belga)