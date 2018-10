Grève spontanée chez Aviapartner - Pas d'accord chez Aviapartner, la grève se poursuit dimanche

(Belga) Aucun accord n'a été conclu à l'issue samedi soir de longues négociations entre la direction et les syndicats d'Aviapartner. La grève en cours chez le bagagiste de l'aéroport de Bruxelles National se poursuivra demain/dimanche.

Après des négociations qui ont duré 10 heures à Brussels Airport, ponctuées par deux interruptions, les syndicats et la direction de la société de manutention de bagages Aviapartner se sont quittés sans accord, peu avant 21h00 samedi. Le personnel ne retournera donc pas au travail dimanche matin, comme cela avait été espéré. On ignore quand les négociations reprendront. La grève intervient alors que les vacances de la Toussaint ont démarré et que de nombreux Belges ont prévu de partir en vacances. Ainsi, 74.000 passagers sont attendus dimanche. Samedi, alors que 70.000 vacanciers devaient s'envoler depuis Bruxelles, un cinquième des vols prévus a été annulé. Le tour-opérateur Tui annonce samedi soir que cinq vols de sa compagnie aérienne Tui Fly seront déviés dimanche depuis Bruxelles vers Charleroi, Anvers et Lille en France. "Les passagers de ces vols seront acheminés en autocar depuis Bruxelles vers ces autres aéroports. Ces bus ramèneront également les Belges de retour au pays qui devaient atterrir à Bruxelles", explique-t-il. Seize autres vols prévus depuis Brussels Airport pourront décoller, annonce encore Tui. Ce dernier conseille aux passagers de ne partir qu'avec un bagage à main dans la mesure du possible. (Belga)