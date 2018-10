Vers la fin de la grève chez Aviapartner? Un préaccord conclu entre syndicats et direction

Les syndicats et la direction du bagagiste Aviapartner sont parvenus à un préaccord, mercredi peu avant 5h. Les responsables syndicaux soumettront les propositions au personnel dans la matinée, a indiqué le syndicat libéral. "Nous avons une proposition d'accord intéressante que nous allons présenter sur le terrain à partir de 6h00", a indiqué le secrétaire syndical Fouad Bougrine (ACLVB). Ce préaccord a été conclu après une journée et une nuit de négociations entre les deux parties. Les propositions vont être transposées et débattues avec les travailleurs. "C'est un accord équilibré. Nous l'avons présenté aux délégués syndicaux et ils vont maintenant le défendre devant les travailleurs. Après six jours de grève, chacun a fait de son mieux pour parvenir à un accord", selon Bjorn Vanden Eynde du syndicat socialiste ACV Transcom (pendant flamand de la CSC). "L'action de solidarité de mardi a fait la différence. Cela nous a apporté la motivation et le coeur pour poursuivre."

Une importante action de solidarité a débuté mardi à 11h dans le hall des départs de l'aéroport de Zaventem, lorsque des travailleurs de l'aéroport et d'autres secteurs ont commencé à soutenir les manutentionnaires d'Aviapartner. Les différents protagonistes n'ont pas souhaité donner de détails sur le contenu du préaccord. Les syndicats attendent l'approbation du personnel. Mais il est apparu au cours des derniers jours que de nouveaux contrats à durée indéterminée, des forces de travail supplémentaires dans certaines équipes et des investissements dans le matériel étaient prioritaires. Les travailleurs d'Aviapartner ont débuté une grève spontanée jeudi dernier à Brussels Airport, entraînant l'annulation de centaines de vols en six jours.