Grève sur le rail - Reprise de la circulation des trains au terme de la grève en front commun

(Belga) La circulation des trains a repris mercredi soir à partir de 22h00 au terme d'une grève de 24 heures menée en front commun syndical par les cheminots, a indiqué Marianne Hiernaux, la porte-parole de la SNCB à Belga.

La SNCB avait dès lors mis en place un service alternatif en fonction des membres du personnel qui avaient communiqué leur intention de travailler. Et celui-ci a globalement bien fonctionné, se réjouit la porte-parole des chemins de fer. Concrètement, environ 1.000 trains ont circulé sur le réseau ferroviaire belge pendant cette journée de grève. Aucun par contre n'a roulé en province de Namur et de Luxembourg faute de personnel présent en nombre suffisant dans les cabines de signalisation d'Infrabel, nécessaires à la circulation des trains. La situation était plus contrastée en Brabant wallon, où un quart des trains ont circulé. Avec cette action, les syndicats entendaient faire pression sur le gouvernement pendant les discussions sur les budgets de l'État, y compris celui pour le rail. Ils revendiquent notamment davantage de ressources pour le recrutement et une adaptation des barèmes. (Belga)