Grève sur le rail: trois trains sur cinq rouleront

(Belga) La SNCB a mis en place un service alternatif à l'occasion de la grève du syndicat indépendant des cheminots (SIC) menée ce samedi. Trois trains sur cinq rouleront lors de cette grève qui touchera le rail à partir de 03h00 du matin jusque 03h00 dimanche, indique vendredi la SNCB dans un communiqué.

La plupart des trains IC rouleront depuis et vers la Côte et l'offre de trains vers le festival Tomorrowland et les "Gentse Feesten" sera aussi assurée. Dès ce vendredi matin, les voyageurs peuvent consulter ce service alternatif via le planificateur de voyage en ligne de la SNCB, précise la SNCB. (Belga)