Grèves/retraites: Le Maire appelle à "passer à autre chose" et à trouver "un compromis"

Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a estimé vendredi qu'il fallait "passer à autre chose" en trouvant rapidement "un compromis" sur la réforme des retraites afin de limiter les impacts de la grève, notamment sur les artisans et commerçants en Ile-de-France.

Alors que la grève dure depuis maintenant 30 jours, le ministre a rendu visite vendredi matin à des commerçants de la rue Montorgueil dans le IIe arrondissement parisien, auxquels il a assuré le "soutien" du gouvernement face à la baisse de leur activité depuis le 5 décembre.

Il a défendu la "nécessité de passer prochainement à autre chose": "Le Premier ministre va ouvrir une session de discussion la semaine prochaine avec les représentants syndicaux. J'appelle tous les représentants syndicaux à saisir la main qui a été tendue par le Premier ministre pour que nous trouvions ensemble la voie d'un compromis sur cette réforme des retraites", a-t-il ajouté devant les journalistes.

Mi-décembre, les représentants des commerçants et des hôteliers-restaurateurs avaient fait état auprès de l'AFP de chutes d'activité à Paris allant de 25% à 60% depuis le début de la grève et la période des fêtes de fin d'année n'a pas été plus rose.

Au total, la baisse de chiffre d'affaires atteint 30 à 40% pour les commerçants et artisans à Paris, a indiqué le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat (CMA) Bernard Stalter, qui accompagnait vendredi Bruno Le Maire et sa secrétaire d’État Agnès Pannier-Runacher.

"Par rapport au mois de novembre, on a une chute de 35% alors que normalement décembre est meilleur que novembre", a constaté, amer, Laurent Nègre, le propriétaire du bistrot "La grille Montorgueil", lors d'un échange avec le ministre. M. Le Maire a aussi reçu en fin de matinée des organisations professionnelles à Bercy.

Le gouvernement a mis en place des mesures d'étalement de charges et de chômage partiel pour les aider à résister à cette baisse d'activité, mais jusqu'ici peu d'entreprises s'en sont saisies.

Dans un communiqué vendredi, l'Alliance du commerce, qui représente 27.000 magasins dans le secteur de l'habillement et chaussures, a réclamé le renforcement de ce plan de soutien "avec la mise en place d'un abattement automatique de charges sociales pour les commerces impactés depuis le 5 décembre et pour toute la durée du mouvement".

Par ailleurs, l'Alliance du Commerce a rappelé que la Préfecture de Paris avait accordé aux commerces des ouvertures dominicales supplémentaires pour le mois de janvier: ainsi, ils pourront, "s'ils le souhaitent, ouvrir tous les dimanches du mois de janvier à Paris", même si "la réussite de ces ouvertures est [subordonnée] à la capacité des clients de circuler normalement pour se rendre dans leurs commerces", souligne-t-elle, tout en saluant "les efforts importants réalisés par les salariés pour se rendre sur leur lieu de travail".

Un élément souligné par Bruno Le Maire, qui s'est dit "frappé", au-delà des pertes de chiffre d'affaires, de constater "à quel point cette grève pesait sur le moral des Français, sur le moral des salariés, et la fatigue qu'elle représentait pour des centaines de milliers de salariés" en Ile-de-France du fait des perturbations dans les transports.

"La grève perpétuelle n'est pas un avenir souhaitable pour les Français", a-t-il ajouté, défendant la réforme "de justice" proposée par le gouvernement.

"Tout ça doit cesser le plus rapidement possible pour que chacun puisse retrouver une vie normale", a-t-il insisté.