Grèves: Ryanair s'entend avec le syndicat des pilotes irlandais

Ryanair a annoncé jeudi un accord avec le syndicat de ses pilotes irlandais pour mettre fin à un conflit qui a entraîné des grèves en Irlande, au moment où la compagnie aérienne est confrontée à une grogne d'une ampleur inédite de son personnel en Europe.

Les pilotes irlandais réclamaient notamment un meilleur système de promotion et de congés annuels ainsi qu'une voix au chapitre quant à leur poste d'affectation.

L'entreprise irlandaise a précisé que ses pilotes basés en Irlande devaient néanmoins se prononcer sur cet accord, conclu avec le syndicat Forsa après une réunion marathon de 22 heures qui s'est terminée jeudi matin. Des pilotes irlandais de Ryanair ont fait grève pendant cinq jours cet été en raison d'un conflit avec la direction sur leurs conditions de travail.

La compagnie à bas coût a été confrontée le 10 août à sa première grève paneuropéenne de pilotes, avec des arrêts de travail non seulement en Irlande, mais aussi en Allemagne, en Belgique, en Suède et aux Pays-Bas, qui avaient entraîné 400 annulations de vols.

L'accord conclu jeudi avec le syndicat irlandais ne mettra pas fin à l'ensemble de ces conflits: hors d'Irlande, les représentants du personnel demandent surtout que chaque employé de Ryanair dispose d'un contrat de travail stable basé sur la loi de son pays de résidence.

Si l'accord avec Forsa est voté par les pilotes basés en Irlande, il serait néanmoins symbolique pour la direction de Ryanair qui montrerait ainsi sa capacité à s'entendre avec ses employés dans son pays d'origine.

Le conflit avec les pilotes irlandais s'était envenimé ces dernières semaines, au point que Ryanair avait annoncé le 25 juillet une réduction de 20% de sa flotte à Dublin cet hiver, une décision qui, si elle est mise en pratique, menacerait 300 emplois en Irlande.

Les discussions étant dans l'impasse, un médiateur avait été désigné début août pour fluidifier les négociations.

Le contenu de l'accord conclu jeudi matin entre la direction et Forsa n'a pas été dévoilé dans l'immédiat.

L'action Ryanair bondissait de 6,50% à 14,01 euros vers 09H20 GMT à la Bourse de Dublin après cette annonce.

- Tensions latentes -

"Cela pourrait mettre un terme aux perturbations, après cinq grèves d'une journée depuis le début du mois de juillet" en Irlande, a expliqué Neil Wilson, analyste chez Markets.com. "Cet accord laisse penser que la direction pourrait parvenir à régler les conflits ailleurs en Europe", a-t-il jugé.

Aucun accord n'a toutefois été annoncé jusqu'à présent dans les quatre autres pays où des pilotes s'étaient mis en grève le 10 août.

La grogne chez Ryanair avait déjà conduit à un premier mouvement européen, fin juillet, lorsque le personnel de cabine en Espagne, en Italie, au Portugal et en Belgique avait fait grève. Quelque 600 vols avaient été annulés, touchant 100.000 passagers.

D'une manière générale, les syndicats reprochent à la compagnie sa politique d'emploi, le recours à des contrats précaires et au dumping social. L'entreprise rejette ces accusations, affirmant mieux payer ses pilotes que ses concurrents, ce que ces salariés démentent.

Née dans les années 1980, la compagnie à bas coût s'est peu à peu imposée comme une actrice incontournable du transport aérien de passagers en Europe, dont elle est devenue numéro un.

Un mécontentement croissant s'est toutefois manifesté peu à peu parmi son personnel, lassé par l'emploi d'un grand nombre d'entre eux via des structures d'auto-entrepreneurs de droit irlandais, et pas via un contrat direct attaché au pays de résidence.

Ces tensions sociales ont éclaté au grand jour en septembre 2017 lorsqu'un grave problème de planning des pilotes a conduit à des annulations de milliers de vols. Cette crise a forcé Ryanair à engager des discussions en vue de reconnaître formellement des syndicats, ce que la compagnie avait toujours refusé auparavant.