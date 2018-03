Griveaux pour une ouverture dominicale des commerces dans tout Paris

Le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a plaidé mardi pour autoriser les commerçants à ouvrir leurs magasins le dimanche dans l'ensemble de Paris, face à la concurrence du commerce en ligne et des autres métropoles européennes.

Le "test fait avec les zones touristiques internationales autorisées par la loi Macron" a eu "des résultats plutôt probants sur les créations d'emplois" avec "un peu plus de 10.000 emplois créés en France", a-t-il souligné sur BFMTV et RMC.

Donc "je ne serais pas choqué, et je serais même assez favorable, à l'idée qu'on puisse avoir cette ouverture dominicale généralisée dans Paris et où on laisse le choix au commerçant d'ouvrir ou de ne pas ouvrir", a ajouté M. Griveaux.

"Il faut que chacun ait la liberté de ne pas ouvrir ou la liberté d'ouvrir. Parce que quand vous délimitez des zones, si vous n'êtes pas dans la bonne zone, vous n'avez pas le droit d'ouvrir. Et puis après tout, les commerçants, c'est sans doute eux aussi qui savent le mieux s'il est intéressant pour eux ou pas d'ouvrir dans tel ou tel quartier de Paris", a-t-il argumenté, se disant "très attaché à la liberté, au bon sens".

Le député de Paris a aussi souligné la compétition européenne avec une capitale comme Londres où tout est ouvert "24 heures sur 24", ainsi que la concurrence des "grands sites comme Amazon".

"Si on veut répondre à cette concurrence par le e-commerce, il faut pouvoir lutter à armes égales", a-t-il estimé.

Le tribunal administratif de Paris a annulé récemment un arrêté de 2015 créant la zone touristique internationale dite "Olympiades", dans le 13e arrondissement. Les ZTI, créées par la loi Macron d'août 2015, sont des zones où les magasins peuvent ouvrir le dimanche et en soirée jusqu'à minuit, sous réserve de la conclusion d'un accord (volontariat, rémunération, aide à la garde d'enfants).

Le groupe communiste de Paris a estimé dans un communiqué que "l'avenir de notre ville n’est pas d’en faire une +zone touristique d’affluence exceptionnelle+ entièrement dédiée à la consommation", estimant que Benjamin Griveaux "oublie les salariés, les riverains, les petits commerçants au profit des seuls touristes et des grandes enseignes".

Très en pointe contre le travail dominical, les élus communistes avaient déjà dénoncé ce "non-sens social et économique" lorsque la maire de Paris Anne Hidalgo avait demandé l'établissement d'une "zone commerciale", qui permet l'ouverture des magasins le dimanche, dans la ZTI annulée Olympiades.