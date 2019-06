Grogne de coursiers Deliveroo à Gand: "pas constructif" selon l'entreprise

(Belga) Deliveroo a affirmé samedi soir que la grève de certains de ses coursiers à vélo, à Gand, n'avait eu aucune conséquence pour la livraison de repas et le nombre de commandes traitées dans la soirée. Selon la société organisant la commande en ligne et la livraison de plats de restaurants, l'action de protestation n'était en effet "pas soutenue par une majorité des coursiers actifs à Gand".

Rodolphe Van Nuffel, de Deliveroo Belgium, parle de "six coursiers qui ont refusé toute commande samedi soir", soutenus dans leur action par plusieurs représentants syndicaux. Des dizaines d'autres coursiers ont, en revanche, travaillé normalement samedi soir. Ceux qui ont décidé de ne pas travailler souhaitaient protester contre une rémunération jugée trop basse, et en baisse par rapport à l'été dernier, "sans concertation", selon l'un des coursiers présents à un rassemblement au Korenmarkt. L'entreprise indique quant à elle, dans la nuit de samedi à dimanche, juger que l'action "n'est pas constructive". "Ce type d'activité n'est nullement représentatif de la majorité des 2.600 coursiers de Deliveroo qui travaillent pour gagner en moyenne €13,50 de l'heure et indiquent être satisfaits", communique Deliveroo dans une réaction. (Belga)