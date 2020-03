Guide Michelin: la cérémonie des étoiles 2021 aura lieu à Cognac

La prochaine cérémonie des étoiles Michelin aura lieu le 18 janvier 2021 à Cognac, dans le sud-ouest de la France, une première en dehors de Paris pour l'édition française du principal guide gastronomique international, a annoncé lundi le Michelin.

Outre la désignation de nouveaux établissements une, deux ou trois étoiles sélectionnés par les inspecteurs, "cette échappée en Nouvelle-Aquitaine en pleine période de distillation sera l’occasion de comprendre les évolutions engagées par le fleuron mondial des spiritueux", souligne le guide dans un communiqué.

Pays du cognac, la France boude cet alcool, lui préférant largement le whisky et le rhum.

En 2018, le whisky et le rhum étaient les spiritueux les plus achetés en France (78 % et 77 %) contre 46 % pour le cognac, selon une étude Ipsos rendue public en octobre pour la 16e édition de Whisky Live Paris, le plus important salon du whisky en Europe dont la fréquentation a été multipliée par 10 depuis son lancement.

"Le déplacement de notre cérémonie des étoiles de Paris à Cognac est une preuve supplémentaire de l’engagement du Guide auprès des terroirs, des producteurs locaux et de la filière alimentaire de qualité", a souligné Gwendal Poullennec, directeur international des guides Michelin.

Selon lui, le guide France 2020 a recensé "465 restaurants dans Paris intra-muros et 2970 restaurants en province".

Le déplacement de la cérémonie permettra également de mettre en valeur un patrimoine gastronomique particulièrement riche de la région (trufficulture, affinage, ostréiculture, pisciculture…) et plusieurs appellations vinicoles qui partagent le même vignoble que Cognac, tels le Pineau des Charentes et les Vins IGP Charentais, selon le guide.