H.Essers et Lineas lancent une liaison ferroviaire de fret entre Genk et Trieste

La société logistique H. Essers et la compagnie ferroviaire privée Lineas Intermodal lancent une liaison ferroviaire de fret directe entre Genk et la ville italienne de Trieste, une première entre la Belgique et ce port de l'Adriatique.

"Dans un premier temps, deux allers-retours par semaine seront assurés, puis trois. Les trains pourront à la fois transporter des conteneurs et des remorques", détaille Sam Bruynseels, de Lineas Intermodal. H.Essers utilisera le chemin de fer pour des transports respectant notamment la chaîne du froid vers la Grèce et la Turquie. Depuis Trieste, les conteneurs pourront en effet être acheminés par bateau vers ces deux pays. Cette connexion devrait remplacer quelque 9.000 camions, affirment les promoteurs qui y voient une réduction de 90% des émissions de CO2 sur ce trajet.