Hand: avec Guigou, Montpellier affronte Brest en C1 pour un match crucial

L'ailier de Montpellier et de l'équipe de France, Michaël Guigou, le 26 mai 2018 à Cologne lors du Final FourPatrik STOLLARZ

Montpellier, champion d'Europe en titre, affronte samedi (17h30) les Bélarusses de Brest pour un match crucial en Ligue des champions, avec dans son effectif Michaël Guigou, malgré la virulente charge du joueur emblématique de l'équipe contre son club et son entraîneur.

Dans un communiqué jeudi, Michaël Guigou a vivement critiqué le MHB, qui a refusé de prolonger son contrat, y voyant une "injustice" et "une attitude affligeante, voire pathétique à l'égard des anciens qui ont contribué au destin du club".

L'ailier gauche, une des légendes du handball français (deux titres olympiques, quatre mondiaux, deux Ligue des champions), a également regretté une gouvernance du club qui "se heurte à la volonté d'un seul homme", Patrice Canayer, le manager-général qui a "prononcé une fin de non-recevoir. Or, un club, qui plus est de la dimension du MHB, n'appartient pas à un seul homme, mais à tous ceux qui contribuent à le faire vivre".

A la veille d'affronter Brest, Patrice Canayer a joué l'apaisement. "L'entraîneur que je suis n'a aucune raison de le sanctionner. L'équipe a besoin de lui, comme elle a besoin de tous les joueurs. Il n'y a aucune raison pour qu'il ne joue pas demain", a-t-il estimé.

"Ce n'est pas le point le plus important, l'important c'est que l'équipe soit opérationnelle, que les joueurs soient opérationnels, lui compris", a insisté le technicien héraultais, pour qui une éventuelle sanction revient à la direction. "Les dirigeants verront ça."

Pour conserver un espoir de qualification, les coéquipiers de Valentin Porte, derniers de leur groupe, devront impérativement s'imposer à Bougnol, et dans l'idéal avec une marge d'au moins quatre buts qui pourrait s'avérer importante au final.

"C'est un match très important. Pour espérer se qualifier, il reste un petit espoir. Cela passe par une victoire bonifiée. Gagner et reprendre la différence de buts particulière à Brest", a souligné l'entraîneur du MHB, qui s'est incliné 26-23 au match aller au Bélarus.

"On a une petite chance, qui est réelle, de s'ouvrir les portes de la qualification dans un combat à trois avec Kristianstad, Brest et nous. Dans ce combat, on n'est pas les mieux positionnés, mais c'est tout à fait jouable", a estimé Canayer.

Pour les trois dernières rencontres de groupe après Brest, Montpellier doit affronter Kielce (champion d'Europe 2016), puis Barcelone (champion d'Europe 2015) et enfin le Vardar Skopje (champion d'Europe 2017).