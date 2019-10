Harare furieux de l'interdiction américaine d'importer des diamants zimbabwéens

Un garde de sécurité devant l'entrée d'une unité de production de diamants de la région de Marange, dans l'est du Zimbabwe, le 14 décembre 2011 JEKESAI NJIKIZANA

Harare s'est indigné vendredi de la décision des Etats-Unis d'interdire l'importation de diamants des mines zimbabwéennes de Marange (est), démentant fermement avoir recours au travail forcé, contrairement aux affirmations de Washington.

"Nous n'avons jamais forcé quiconque, et encore moins des enfants, à travailler dans les mines de diamants de Marange", a déclaré à l'AFP le ministre zimbabwéen de la Justice, Ziyambi Ziyambi.

"Le Zimbabwe a une des meilleures lois sur le travail qui n'autorise par le travail forcé. On estime qu'il y a des arrières-pensées politiques derrière cette interdiction" des Etats-Unis, a-t-il ajouté.

"Cette interdiction est une nouvelle excuse pour maintenir les sanctions", a encore estimé le ministre, en référence aux sanctions américaines visant depuis 2003 une centaine d'entreprises étatiques et de personnalités zimbabwéennes, dont l'actuel président Emmerson Mnangagwa.

Les Etats-Unis ont annoncé cette semaine l'interdiction d'importer des diamants de Marange, invoquant le recours au travail forcé. "Quand des informations suffisantes sont disponibles", les douanes "peuvent confisquer des biens soupçonnés d'avoir été produits lors de travaux forcés", a expliqué le ministère américain de la Sécurité intérieure dans un communiqué.

Plusieurs produits sont concernés par cette décision, dont les diamants non taillés des mines de Marange, de l'or provenant de "petite mines artisanales" dans l'est de la République démocratique du Congo ou encore des vêtements produits par une entreprise en Chine et des gants jetables fabriqués en Malaisie.

De son côté, un porte-parole du gouvernement zimbabwéen Nick Mangwana a assuré que "le gouvernement a un profond dégoût de toute forme d'esclavage et de servitude". "Suggérer que le Zimbabwe pratique le travail forcé dans des entreprises est soit malveillant soit de l'ignorance crasse", a-t-il affirmé.

Le Zimbabwe a découvert il y a une dizaine d'années des diamants dans la région de Chiadzwa (est) où se trouvent les mines de Marange. Le pays, en proie à une grave crise économique depuis deux décennies, n'a jamais publié de statistiques jugées crédibles de ses activités diamantifères qui ont débuté en 2006.