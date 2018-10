Hautes-Pyrénées: deux morts dans un accident sur un chantier ferroviaire

Défaillance du système de freinage ? Deux ouvriers qui effectuaient des travaux sur la voie ferrée entre Montréjeau et Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, ont été tués et deux autres grièvement blessés mercredi dans une collision entre des engins de chantier.

Les deux blessés sont "en urgence absolue", l'un a été héliporté vers l'hôpital de Purpan à Toulouse où il se trouvait en réanimation, le second a été transporté au centre hospitalier de Tarbes, selon le service départemental des secours des Hautes-Pyrénées.

L'accident s'est produit vers 4h00 du matin alors que des personnels d'une entreprise privée réalisaient des travaux de maintenance sur la voie, a indiqué la SNCF, précisant que la circulation ferroviaire a été interrompue dans ce secteur.

L'alerte a été donnée dix minutes plus tard et les secours ont été immédiatement déployés sur la commune de Péré, à une vingtaine de kilomètres au sud de Tarbes.

Sur place, où tout le secteur a été bouclé, de nombreux débris gisaient sur les voies ferrées, au milieu desquels allaient et venaient gendarmes et membres des entreprises sous-traitantes, a constaté un correspondant de l'AFP.

Des véhicules de levage devaient ensuite évacuer les engins impliqués, destinés à se déplacer sur les rails mais aussi équipés de chenilles.

Le procureur de Tarbes, Pierre Aurignac, envisage d'ouvrir rapidement une information judiciaire pour "homicide involontaire", a-t-il déclaré à l'AFP.

"Un véhicule, qui se trouvait apparemment en amont, sur la rampe de Capvern, n'a semble-t-il pas pu garder le contrôle en raison d'une défaillance du système de freinage, et est venu percuter un véhicule qui se trouvait en aval", a déclaré M. Aurignac.

Le procureur a souligné que l'enquête devrait déterminer "les responsabilités juridiques, savoir si toutes les conditions de sécurité ont bien été respectées" tandis qu'une expertise précisera "ce qui mécaniquement a pu occasionner cet accident".

Pierre Aurignac a encore indiqué que des auditions étaient en cours sur place auprès des personnes présentes au moment de l'accident, affirmant que des "des moyens de levage spécifiques (devaient) récupérer les deux véhicules qui feront l'objet d'expertises".

- "Stupeur et tristesse" -

Les deux hommes tués, âgés de 33 et 55 ans, étaient employés respectivement par le groupe Colas Rail et par l'entreprise Engie Ineo, qui travaillent sur un chantier d'électrification et de rénovation complète de la ligne SNCF entre Tarbes et Montréjeau.

Interrogée par l'AFP, la direction déléguée toulousaine d'Engie Ineo SCLE Ferroviaire a précisé qu'"un engin ferroviaire de type Elan aurait glissé sur une rampe très pentue (...) et aurait percuté un engin ferroviaire plus bas".

Elle a ajouté qu'un autre de ses salariés avait été également légèrement blessé. Cette entreprise est spécialisée en électrification et signalisation ferroviaire et travaille majoritairement pour la SNCF.

L'enquête a été confiée aux brigades de recherche de la gendarmerie de Lannemezan et de Bagnères-de-Bigorre.

La Fédération CGT des Cheminots a exprimé "sa stupeur et sa tristesse" après cet "accident grave sur un chantier de la SNCF effectué par des salariés d'une entreprise sous-traitante".

"Sans présager des circonstances exactes de l'accident et des conclusions de l'enquête", la Fédération CGT des cheminots "rappelle que le milieu ferroviaire est dangereux".

"C'est pourquoi l'application de règles strictes, une formation professionnelle initiale et continue de haut niveau, une stabilité et une continuité dans les collectifs de travail et de bonnes conditions de travail sont indispensables pour assurer la sécurité des personnels et des usagers", selon le communiqué de la CGT.

La préfecture des Hautes-Pyrénées a mis en place sur les lieux de l'accident une cellule psychologique à destination des familles des victimes et des personnes présentes sur le chantier.