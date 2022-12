Héliportage réussi sur le chantier du téléphérique de Huy

(Belga) Reportée d'un jour en raison de conditions météorologiques peu favorables, l'opération d'héliportage a finalement été effectuée jeudi, en début d'après-midi, a constaté l'agence Belga à proximité du port de Statte, en province de Liège.

Dans le cadre du chantier de reconstruction du téléphérique de Huy, un transport héliporté a été organisé, jeudi, entre le port de Statte et le fort de Huy. L'opération a consisté en un transport aérien de quatre pylônes de 900 kilos, de câbles et de structures métalliques diverses. Un hélicoptère Écureuil B3 de la société française SAF avait quitté Chamonix, en Savoie, dans la matinée de mercredi, pour rallier l'aéroport de Bierset, en province de Liège, après quatre heures de vol. En raison d'une météo peu favorable, l'opération hutoise a néanmoins dû être postposée d'un jour. L'appareil est donc arrivé à Huy, jeudi vers 12h30, pour effectuer une dizaine de rotations, livrant par voie aérienne quelque 15 tonnes de matériel en un peu plus d'une demi-heure sur le chantier du téléphérique en construction sur la colline de la Sarte. L'opération s'est déroulée sans encombre. Une fois leur mission accomplie, le pilote savoyard Sébastien Diernaz et son assistant de vol Gautier Di Prima ont décollé du bord de Meuse, jeudi peu avant 14h00, pour rejoindre leur station de base en banlieue parisienne. Le nouveau téléphérique reliera la rive gauche de la Meuse au fort de Huy et au centre récréatif du Mont Mosan. Il devrait être opérationnel dans le courant du deuxième semestre 2023, un peu plus de dix ans après l'accident survenu le 6 avril 2012, lorsqu'un hélicoptère avait percuté le dispositif. (Belga)