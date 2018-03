Hérault: 2.000 "naufragés de la route" pris en charge, blocages et bouchons persistent

Environ 2.000 automobilistes, bloqués sur les routes en raison de la neige ont été hébergés au cours de la nuit dans 35 points d'accueil dans l'Hérault mais les blocages et bouchons persistaient jeudi matin, a indiqué à l'AFP la préfecture.

Des opérations de secours à ces "naufragés de la route" se sont poursuivies toute la nuit, notamment sur l'A9, où des véhicules restaient bloqués, a précisé la même source sans fournir d'estimation du nombre de véhicules concernés.

Les opérations visant à débloquer les personnes coincées sur les axes proches de Montpellier au cours de la nuit se déroulent "dans des conditions extrêmement difficiles", a souligné la préfecture de l'Hérault.

"Le mot d'ordre ce jeudi matin, c'est de ne pas se déplacer pour ne pas venir engorger les endroits où on a du mal à sortir les gens", a-t-on martelé à la préfecture. "Tout est bloqué à Montpellier ce jeudi matin, il n'y a pas de tram, pas de bus", a-t-on ajouté de même source.

De son côté, dans un communiqué publié jeudi matin Vinci Autoroutes a pointé "le non-respect par de nombreux poids lourds des mesures d'interdiction de circulation" prises mercredi pour expliquer le blocage pendant des heures de centaines d'automobilistes sur l'A9 lors de l'épisode neigeux prévu de la veille.

Au total, plus de 60 véhicules de déneigement et de dépannage et plus de 70 salariés de Vinci Autoroutes traitent les chaussées, déneigent les secteurs concernés et portent assistance aux conducteurs bloqués depuis mardi soir, précise l'entreprise.

Vinci Autoroutes rappelle que des mesures d’interdiction de circuler et de fermeture des accès à l’autoroute pour l’ensemble des véhicules ont été décidées par les autorités préfectorales mercredi en milieu de matinée, pour l’ensemble de l’axe A9 entre Orange et Narbonne.

Quelque 1.650 collations ont été distribuées durant la nuit par les équipes de Vinci et par la protection civile aux automobilistes en difficulté.