Hi Fly, première compagnie à bannir le plastique à usage unique lors d'un vol

(Belga) La société portugaise Hi Fly, spécialisée dans la location d'avions aux compagnies aériennes ou institutions, a lancé le premier vol passagers sans plastique à usage unique. Couverts, gobelets, plastiques divers ont été bannis lors d'un vol test mercredi dernier entre Lisbonne et Natal au Brésil.

Les objets en plastique ont été remplacés par des couverts en bambou, des emballages compostables et d'autres matériaux présentés comme respectueux de l'environnement. Hi Fly va encore organiser trois vols sans plastique ces prochains jours lui permettant d'économiser 350 kilos de plastique lors du test. "Ce vol Hi Fly historique sans plastique à usage unique à bord souligne notre engagement à faire de la compagnie la première 'sans plastique' dans les 12 mois", a commenté Paulo Mirpuri, président de Hi Fly. Hi Fly dispose de plusieurs appareils de type Airbus A320, A330, A340 et A380. (Belga)