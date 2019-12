Huawei: chiffre d'affaires inférieur aux prévisions, cap sur "la survie" en 2020

(Belga) Huawei, mis à l'index par les Etats-Unis, dégagera en 2019 un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions et devra faire de sa "survie" sa priorité en 2020, a annoncé mardi le géant chinois des télécoms.

Le groupe, soupçonné d'espionnage potentiel par Washington au profit de Pékin, s'attend à dégager pour 2019 un chiffre d'affaires de 850 milliards de yuans (109 milliards d'euros), soit une hausse "d'environ 18% sur un an", a déclaré dans son message de Nouvel An Eric Xu, qui assure la présidence tournante de Huawei. Mais "ces chiffres sont inférieurs à nos projections initiales", a-t-il reconnu, évoquant "les efforts concertés des Etats-Unis pour nous écraser". "Les affaires restent cependant solides et nous résistons face à l'adversité", a assuré M. Xu. L'année 2019 a été difficile pour le numéro deux mondial du téléphone portable, alors que l'administration Trump a interdit aux entreprises américaines de vendre des équipements à Huawei. Le mastodonte chinois se retrouve ainsi hors d'accès du système d'exploitation Android de Google, au risque de ne plus pouvoir offrir des applications très populaires à ses clients. Dans ce contexte, "la survie sera notre première priorité", a déclaré Eric Xu. "En 2020, nous resterons sur la liste noire des Etats-Unis. (...) Ce sera une année difficile pour nous", a-t-il averti. "Le gouvernement américain continuera à combattre le développement de la technologie de pointe". Le message de voeux de la direction de Huawei s'accompagne d'un avertissement sans frais au personnel. "Nous révoquerons plus rapidement les dirigeants médiocres", un sort qui attend chaque année les 10% de responsables les moins performants, a-t-il indiqué. Quant aux équipes qui ne contribueraient pas suffisamment à la compétitivité, elles seront "fusionnées ou réduites".