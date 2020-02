Huawei se targue d'avoir signé 47 contrats pour la 5G avec des opérateurs européens

(Belga) Le géant technologique chinois Huawei affirme avoir déjà conclu 91 contrats dans le monde avec des opérateurs télécoms pour la mise en place de réseaux ultrarapides 5G. Parmi ceux-ci figurent 47 sociétés européennes.

Ces informations ont été communiquées par un responsable de Huawei, Ryan Ding, lors d'un évènement du groupe organisé à Londres. Parmi les clients du géant technologique, on retrouve des sociétés comme l'espagnole Telefonica, Sunrise en Suisse ou le néerlandais KPN. Dans certains cas, les Chinois ont été exclus du coeur du réseau ou leur rôle a été limité. L'administration Trump a placé Huawei en mai 2019 sur une liste noir, interdisant les agences gouvernementales américaines d'acheter ses équipements et ses services ainsi que de travailler avec des tiers clients du géant chinois. Les Etats-Unis le soupçonnent d'activités d'espionnage pour le compte de l'armée chinoise. En Belgique, plusieurs tests sont réalisés autour de la technologie 5G. Telenet et Orange collaborent avec le chinois ZTE, alors que Proximus travaille depuis un certain temps déjà avec Huawei. Mais ces collaborations ne sont pas définitives. (Belga)