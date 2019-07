Huawei souhaite "approfondir la coopération" avec les entreprises européennes

Après six semaines de crise, le géant chinois des télécoms Huawei assure ne pas sentir les effets des restrictions américaines et cherche à convaincre les entreprises européennes de prendre le relais, a expliqué à l'AFP un des vice-présidents du groupe, Guo Ping.

Le dirigeant de Huawei s'exprimait en marge de l'inauguration du réseau 5G de Monaco, déployé avec des équipements du groupe chinois.

Q: Les Etats-Unis ont annoncé récemment autoriser la vente de certains produits technologiques américains à votre groupe, est-ce un signe de fin de crise pour vous?

R: Je ne considère pas que Huawei a fait face à une crise, tout se passe normalement pour nous. Nous publions prochainement nos résultats trimestriels et ils le démontreront. Nous avons entendu l'annonce selon laquelle les Etats-Unis continueront à nous fournir certains éléments, tels que des semi-conducteurs mais nous n'avons pas plus d'éléments à l'heure actuelle et cela ne nous intéresse pas plus que ça.

Je tiens à rappeler que les accusations américaines à notre égard sont sans fondement. Notre politique est d'être multi-fournisseurs et nous ne rejetons aucun pays en particulier. Si les Etats-Unis rétablissent les livraisons, ce sera une bonne chose, dans le cas contraire nous avons d'autres sources d'approvisionnement.

Nous avons une attitude ouverte là-dessus, c'est d'ailleurs peut-être l'occasion pour l'Europe d'élargir la coopération avec nous. Nous sommes le plus grand fournisseur d'équipements télécoms, le deuxième fabricant de smartphones au monde, cela peut offrir des opportunités pour l'Europe, il serait très intéressant d'approfondir cette coopération.

Q: Avez-vous enregistré des retards dans la livraison de vos produits du fait des restrictions américaines?

R: Je peux vous garantir que tout fonctionne bien et que nos produits seront tous livrés à temps. Nous avons jusqu'ici signé des contrats avec 50 opérateurs dans le monde, parmi lesquels 28 opérateurs européens. En Europe, les programmes de déploiement sont d'ailleurs rapides. J'ai le sentiment que le déploiement de la 5G sera plus rapide que pour les technologies précédentes. Notamment parce que les smartphones sont disponibles plus rapidement: il fallu attendre deux ans après le début du déploiement de la 3G pour en avoir alors que pour la 5G, les appareils sont déjà là.

Comme je vous le disais, si les Etats-Unis nous ouvrent leurs produits, nous les achèterons, dans le cas contraire nous irons ailleurs, cela se fera en fonction de la qualité nécessaire pour garantir celle de nos produits.

Le développement de Huawei peut offrir de vraies opportunités pour les entreprises américaines et si leur gouvernement l'empêche, ce sera une perte avant tout pour ces entreprises.

Q: Les Etats européens semblent malgré tout réceptifs aux arguments américains, la sécurisation des réseaux est devenue aujourd'hui un enjeu national un peu partout.

R: Nous comprenons parfaitement la préoccupation de ces pays en matière de sécurité et nous nous efforçons d'établir des relations de confiance avec les gouvernements et les opérateurs. Nous sommes prêts à négocier avec entreprises et gouvernements afin de trouver des solutions.

Sur nos 30 années d'existence, nous n'avons jamais connu le moindre problème de sécurité, notre historique est totalement vierge en la matière.

Nous travaillons pour garantir la sécurisation des réseaux. Nous rappelons au passage que nous ne détenons à aucun moment les données qui transitent sur ces réseaux, cela reste entre les mains des opérateurs nationaux, nous ne faisons que fournir les équipements. Nous cherchons comment permettre aux gouvernements de pouvoir encore mieux garantir cette sécurisation.

Je tiens à rappeler que les équipements appliquent l'ensemble des standards de sécurité décidés par la 3GPP (l'organisme mondial de coopération qui valide les spécifications techniques des réseaux mobiles, NDRL) et ces standards sont nettement plus élevés que ceux qui existent pour les réseaux 4G.

Nous sommes persuadés que nos efforts en la matière permettront à nos partenaires européens d'avoir encore plus confiance en nous.