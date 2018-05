Huit camions saisis lors d'une action contre le dumping social à Rekkem

(Belga) Un contrôle visant le dumping social a eu lieu dimanche sur un parking le long de l'autoroute E17 à Rekkem (Flandre occidentale), à proximité de la frontière française et a conduit à la saisie de huit camions après la constatation de diverses infractions, a-t-on appris de source judiciaire.

Ce contrôle, mené par l'auditorat du travail en coopération avec la police fédérale et l'Office des Etrangers, ciblait plus particulièrement une entreprise de transport lettone, soupçonnée de transformer régulièrement ce parking en "camping" pour ses chauffeurs, en violation avec la législation européenne sur les temps de repos, selon un substitut de Gand, Michèle Deconynck. "Ces chauffeurs sont exploités et doivent camper dans des conditions indignes", a-t-elle expliqué, parlant de possible trafic d'êtres humains. Selon elle, les chauffeurs lettons, ukrainiens et russes doivent travailler jusqu'à six semaines d'affilée pour un salaire mensuel de 370 euros. Une vingtaine de camions ont été contrôlés et huit d'entre eux ont été saisis. (Belga)