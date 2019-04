Huit vols annulés chez Brussels Airlines lundi en raison de grèves en Espagne

(Belga) Des syndicats de travailleurs du transport aérien ont déposé des préavis de grève en Espagne pour cette semaine. Les actions toucheront également Brussels Airlines qui travaille avec la compagnie espagnole Nostrum: huit vols seront annulés lundi. "Les passagers sont prévenus et pour la plupart d'entre eux une solution a été trouvée", affirme la compagnie dimanche.

Dans les aéroports espagnols, les syndicats USO et UGT ont appelé quelque 60.000 travailleurs du personnel au sol à faire grève les 21 et 24 avril afin d'appuyer leurs revendications de maintien des droits acquis par les travailleurs passant d'une entreprise à une autre. Le syndicat de pilotes Sepla a également appelé à un arrêt de travail les pilotes de la compagnie Air Nostrum les 15, 16, 17, 22, 23 et 24 avril pour protester contre l'externalisation de vols à d'autres compagnies du même groupe, Ilai, basées en Irlande et à Malte. Environ 10.000 passagers seront touchés. Brussels Airlines travaille avec Nostrum et sera donc affectée par les actions. "Il y a en moyenne une douzaine de vols quotidiens avec Nostrum", explique la porte-parole Kim Daenen. Lundi, huit vols ne pourront donc être assurés. La compagnie affirme que les passagers concernés sont au courant et que pour la plupart d'entre eux une alternative a été trouvée. La société cherche des solutions pour les jours suivants. "Les clients seront tenus informés." (Belga)