Hulot tacle le mégacomplexe Europacity

Vue du projet Europacity publiée le 27 septembre 2017 et réalisée par l'entreprise Alliages et TerritoiresHandout

Le ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot a taclé jeudi le futur mégacomplexe Europacity (Val d'Oise) et dénoncé "une folie des grandeurs" dont il ne "veut plus", des propos salués par les détracteurs du projet, qui appellent à y "mettre un terme".

"Je crois que le projet a été revu à la baisse. J'attends de voir ce que va être Europacity (...) Avoir un centre commercial gigantesque avec une station de ski artificielle, c'est la folie des grandeurs du XXe siècle, c'est exactement ce que je ne veux plus demain", a lancé le ministre, interrogé sur Europe 1.

"Je pense qu'il faut que l'on ait la pleine conscience qu'il y a aussi besoin de sanctuariser nos terres agricoles", a souligné Nicolas Hulot, alors qu'Europacity pourrait engloutir 80 hectares dans la zone dite du "Triangle de Gonesse", au nord de Paris.

Les opposants au projet, qui dénoncent le "double discours de l'Etat" dans ce dossier, ont salué dans un communiqué une "prise de position courageuse" contre la "bétonisation à outrance".

"Lorsque deux ministres disent stop à la désertification des centres-villes, l’exécutif doit avoir la sagesse de les écouter et de mettre immédiatement un terme au projet", juge le collectif "Europas du tout", qui cite également le plan de revitalisation du commerce de proximité défendu par le ministre de la Cohésion des territoires Jacques Mézard.

En mai, l'Etat avait fait appel d'une décision de justice annulant la création de la zone d'aménagement devant accueillir le méga-complexe contesté.

Les opposants avaient alors estimé que cette procédure d'appel était "en totale contradiction avec sa politique de redynamisation des centres-villes" menée par le gouvernement.

Le projet Europacity à 3,1 milliards d'euros, piloté par Immochan, filiale du groupe Auchan, et le conglomérat chinois Wanda, serait, s'il se concrétisait, le plus grand investissement privé en France depuis la construction de Disneyland Paris en 1992.