Ice-Watch commande 5 millions de masques qui seront livrés en Belgique à partir de mi-mai

(Belga) Ice-Watch a commandé 5 millions de masques buccaux "fiables en termes de qualité et de prix" via son bureau à Hong Kong, annonce-t-elle vendredi. La marque horlogère belge proposera à la vente des boîtes de 50 masques à des prix "concurrentiels", promet-elle. Ceux-ci, destinés principalement au grand public dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, seront livrables en Belgique progressivement à partir du 15 mai.

Le secteur horloger étant actuellement à l'arrêt pour une période indéterminée, ce projet permet à Ice-Watch de fournir du travail à ses employés en ces temps difficiles. Ice-Watch précise être en relation directe avec le fabricant, ce qui évite les intermédiaires et les spéculations sur le prix, et assurer elle-même un contrôle qualité. Via son site www.ice-health.com, l'entreprise installée à Bastogne proposera des boîtes de 50 masques à des prix allant de 20 à 29 euros HTVA et hors frais de port, selon les quantités commandées. "Actuellement, 25% du prix des masques sont de la TVA et des taxes d'importation. Dans une situation sanitaire urgente telle que celle que nous subissons actuellement, nous demandons à l'État fédéral de supprimer ces taxes sur les masques, afin de les rendre encore plus accessibles", soutient son CEO Jean-Pierre Lutgen. (Belga)