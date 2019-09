Il y a 40 ans ouvrait à Strasbourg le (presque) premier McDonald's de France

C'était (presque) le premier de France, un "pionnier", aujourd'hui, c'est un McDonald's comme 1.500 autres dans le pays: le "McDo" des Halles, à Strasbourg, fête ses 40 ans, entre fondamentaux roboratifs et adaptation aux nouveaux modes de consommation.

En ce mercredi midi, quelques jours après la rentrée scolaire, les 120 places assises du fast-food sont occupées, jusqu'à la dernière.

Des adolescents affamés engloutissent des hamburgers avec leur sac d'école sur le dos, des parents sont attablés avec leurs enfants, une jeune femme pianote sur son ordinateur portable tout en picorant des frites, tandis que des "équipiers", comme McDonald's appelle ses employés, s'affairent en cuisine, aux caisses et dans la salle, plateaux en mains.

La plupart des adolescents présents sont des habitués. "L'année dernière, je venais tous les jours, dans mon lycée il n'y avait pas de cantine", confie Victoria Denjean, 18 ans. "C'est une drogue !", pouffe une de ses copines.

A l'entrée, dans une allée du centre commercial des Halles, une plaque discrète présente ce restaurant comme le "premier McDonald's en France", inauguré le 17 septembre 1979.

Le fast-food a ouvert la même année que le vaste centre commercial qui l'abrite, entre la gare et le centre historique de Strasbourg. Une galerie commerciale justement dénoncée par certains Strasbourgeois comme coupée de la ville environnante et emblématique d'une évolution vers une "ville franchisée".

Si l'emplacement et la superficie de ce restaurant sont restés les mêmes depuis 40 ans, le décor, lui, a bien changé.

"Le premier décor était de type alsacien: des poutres apparentes et des fresques alsaciennes, qui montraient la volonté de l'enseigne de s'intégrer dans une culture locale assez forte", raconte Laurent Liautaud, franchisé de ce restaurant et de 13 autres à Strasbourg et dans les environs. "On n'est pas arrivés en disant +faisons un diner, faisons ce qu'on fait aux Etats-Unis+", insiste-t-il.

Aujourd'hui, plus trace de poutres et, aux murs, des tableaux abstraits.

"Nous étions des pionniers", se souvient Michel Ksiazenicer, le premier franchisé de ce restaurant, cité sur le site internet de McDonald's et qui parle d'un accueil "plutôt chaleureux" et de réactions "plus curieuses qu'hostiles" à l'époque.

- "Salad bar" -

Pourtant, la toute première implantation de la chaîne américaine en France ne date pas de 1979 mais de 1972. L'homme d'affaires français Raymond Dayan, qui avait obtenu le droit de développer la marque, avait alors ouvert un premier McDonald's à Créteil, puis une dizaine d'autres, dont un sur les Champs-Elysées.

L'aventure tourna non au ketchup mais au vinaigre et, au terme d'une bataille judiciaire dans laquelle il fut accusé de manquements aux règles d'hygiène, M. Dayan dut abandonner la marque McDonald's.

Cette bataille judiciaire faisait encore rage quand ouvrit le premier McDo "officiel", à Strasbourg.

"McDo ne croyait pas du tout à la France comme marché potentiel", explique Claude Fischler, sociologue spécialiste de l'alimentation, selon lequel les Américains "ont donné la franchise à un Français et ont été surpris que cela marche".

"Comme les conditions qu'ils avaient consenties étaient trop favorables, ils se sont évertués pendant des années à trouver des poux dans la tête de ce concessionnaire", avance Claude Fischler.

Loin de ces débuts mouvementés, McDonald's compte aujourd'hui 1.464 restaurants en France.

Entre janvier et début septembre, "on a servi l'équivalent de la population strasbourgeoise, avec environ 260.000 transactions dans ce restaurant", souligne avec fierté M. Liautaud.

A ses débuts, explique-t-il, ce restaurant a pu s'appuyer sur la logistique de l'entreprise en Allemagne, où le premier McDonald's avait ouvert en 1971.

McDo a ensuite évolué avec les modes de consommation. Aujourd'hui, le restaurant des Halles s'ouvre sur un comptoir "McCafé", puis, après être passé devant des poubelles de tri sélectif, le client arrive à un "salad bar". Le "Grand Veggie", un burger végétarien, côtoie les hamburgers débordant de steaks et de bacon.

Mais non loin de là, dans d'autres allées du centre commercial, ont ouvert un bar à smoothies et une enseigne proposant des plats à emporter dans des bocaux en verre.