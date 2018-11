Immeubles effondrés à Marseille: plus de 1.000 habitants évacués en deux semaines

(Belga) Depuis l'effondrement de deux immeubles vétustes du centre-ville de Marseille (France), faisant huit morts, un millier de personnes ont été évacuées par mesure de précaution.

La mairie de Marseille a annoncé samedi qu'un total de mille dix personnes, habitant 106 immeubles, ont été évacuées à Marseille par mesure de précaution depuis l'effondrement de ces deux immeubles le 5 novembre. Sur les plus de 1.000 personnes évacuées, 800 sont hébergées dans quatorze hôtels de la commune et 210 ont trouvé une solution d'hébergement par leurs propres moyens, précise la ville dans un communiqué. Selon la mairie, "351 signalements ont été traités ou sont en cours de traitement et 212 visites ont été effectuées par les services municipaux compétents". Parmi ces signalements 33 ont fait l'objet de levées de doutes qui ont permis aux personnes évacuées de regagner leur logement, ajoute la mairie sous le feu des critiques depuis la mort de huit personnes retrouvées sous les décombres. (Belga)