Immoweb lance une déclinaison belge d'un site immobilier de biens de prestige

(Belga) Immoweb a lancé un site de biens de prestige situés en Belgique, annonce le premier site immobilier du pays jeudi. Plus de 3.000 habitations à plus d'un million d'euros ou d'une valeur de minimum 2.500 euros par mois à la location sont ainsi déjà recensées sur le site Belles Demeures, qui existe par ailleurs déjà depuis 30 ans en France. Le lancement en Belgique répond à une demande forte tant des acquéreurs que des propriétaires belges, à en croire Immoweb.

Belles Demeures, qui propose déjà aux internautes français près de 23.000 biens à travers l'Europe, y est le leader incontesté du marché avec 51% de part de marché et plus d'un million de visites par mois. Une phase pilote de 18 mois a été menée sur le site avec une vingtaine d'agences immobilières belges. Immoweb s'est chargé d'adapter le site français aux exigences spécifiques de la clientèle belge, de la commercialisation auprès des agents immobiliers de luxe en Belgique et de la visibilité auprès des acquéreurs belges. La mise en ligne des biens sur Belles Demeures est réservée aux professionnels de l'immobilier. Le site recense un choix de biens situés en Belgique mais aussi à l'étranger, qui bénéficient tous de caractéristiques "luxes" spécifiques comme des emplacements exceptionnels ou une qualité architecturale remarquable, explique Immoweb. (Belga)