Importante augmentation des accidents de roulage impliquant des jeunes à Namur en 2017

(Belga) Les jeunes de 19 à 29 ans ont été impliqués dans 474 accidents de la circulation dans la zone Namur Capitale en 2017, soit 43% de plus qu'en 2016, a indiqué vendredi la police. Parmi ceux-ci, 370 ont mené à des dégâts matériels (+ 68%) et 104 à des lésions corporelles (- 7%). Plus interpellant encore, dans 23 de ces 104 cas, les conducteurs étaient alcoolisés, soit une augmentation de 15%.

"Que les jeunes conducteurs aient plus d'accidents avec dégâts matériels est une chose", a expliqué Olivier Libois, chef de corps de la zone de police Namur Capitale. "Par contre, ces 23 cas sont inquiétants. Cela veut dire qu'un accident sur trois mêlant lésions corporelles et alcoolémie implique un jeune conducteur". "Au vu de ces statistiques, nous allons intensifier les contrôles aux abords des lieux sensibles qu'ils fréquentent, puisque les campagnes de sensibilisation ne semblent pas suffisantes", a-t-il ajouté. Si le nombre global d'accidents avec alcoolémie est lui aussi en hausse (139 soit +13%), le rapport présente aussi des chiffres plus rassurants. Le nombre global d'accidents (1.423) a augmenté de 8% mais ceux avec lésions corporelles (303) sont en diminution de 4%. Le nombre d'accidents mortels (7) est par ailleurs identique à 2016, même s'ils ont causé plus de décès (8 soit +30%). (Belga)