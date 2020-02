Incendie maîtrisé à l'usine Soufflet Alimentaire de Valenciennes (Nord)

L'incendie qui a touché dans la nuit de vendredi à samedi une usine de transformation de céréales appartenant au groupe Soufflet Alimentaire à Valenciennes (Nord) était maîtrisé en fin de matinée, ont indiqué à l'AFP les pompiers.

Le feu, qui s'est déclaré vers 1h20 dans cette usine située non loin du centre-ville, a ravagé "un entrepôt de 9.000 mètres carrés, contenant des produits d'emballage, des cartons et des matières alimentaires, mais rien de chimique", a précisé un porte-parole du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS).

Jointe par l'AFP, la porte-parole du groupe Soufflet Alimentaire a évoqué "6.500 m2 d'entrepôts détruits".

Si l'incendie est maîtrisé, "les opérations vont se poursuivre" puisque "la toiture métallique qui s'est effondrée cache des foyers résiduels qui vont fumer encore un certain temps", a ajouté le porte-parole du SDIS. "L'extinction complète ne pourra pas être réalisée avant plusieurs heures, voire un ou deux jours".

Au plus fort de l'opération, 95 sapeurs pompiers et 35 engins ont été mobilisés. Au cours de la nuit, "31 salariés et 23 riverains" ont été évacués. Ces derniers ont pu regagner leur domicile "au petit matin".

Un blessé léger, un résident "victime d'une chute" au cours de l'évacuation, a été transporté à l'hôpital.

"Aucun rejet polluant" n'a été relevé dans l'Escaut, le fleuve au bord duquel le site est implanté, ni dans le réseau d'assainissement, selon les relevés effectués par les pompiers en coordination avec Voies navigables de France et le service d'assainissement des eaux de la ville.

Le maire de Valenciennes, Laurent Degallaix, a salué "le travail remarquable des forces de secours". "La solidarité a joué à plein", a-t-il souligné auprès de l'AFP, signalant que c'est une maison de retraite située à proximité qui a accueilli les riverains et les salariés évacués.

"C'est la partie stockage du site qui a été touchée, pas le silo de production, ce qui est un demi-mal", a-t-il estimé. "Cela va certainement entraîner une baisse d'activité et du chômage partiel. Nous serons au côté des dirigeants et des salariés pour que cette période soit la moins longue possible".