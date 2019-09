Incendie sur un site de traitement des déchets à Genk

(Belga) Un important incendie s'est déclaré dimanche soir dans une entreprise de Genk spécialisée dans le recyclage et le transport de déchets en conteneurs.

Un épais nuage de fumée était visible des kilomètres à la ronde. La police locale a fait fermer la Winterbeeklaan, le long de laquelle est implantée la société Transcoma. Les pompiers sont arrivés en nombre sur place. Les fumées prenaient la direction de Diepenbeek et plus précisément des quartiers Lutselus et Rozendaal.