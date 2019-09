Incendie sous contrôle sur un site de traitement des déchets à Genk

(Belga) L'incendie qui s'est déclaré dimanche soir dans une entreprise de Genk spécialisée dans le recyclage et le transport de déchets en conteneurs est maitrisé, ont communiqué les pompiers vers 23h30. L'incident n'a pas fait de blessé mais le bâtiment industriel est détruit.

Un épais nuage de fumée était visible des kilomètres à la ronde mais ces émanations se sont réduites au fur et à mesure. Il a toutefois été conseillé aux résidents du voisinage de garder portes et fenêtres fermées. Les pompiers sont arrivés en nombre sur place, et ils devront vraisemblablement rester à pied d'oeuvre durant la nuit. Les causes de l'incendie ne sont pas connues. Aucune trace d'amiante n'a été détectée. (Belga)