Incertitude sur l'heure à laquelle reprendront les négociations chez Aviapartner

(Belga) On ignore précisément dimanche à quelle heure reprendront les négociations entre direction et syndicats d'Aviapartner alors qu'une grève du personnel de cette entreprise d'assistance aéroportuaire est en cours depuis jeudi après-midi à Brussels Airport. La réunion qui devait avoir lieu dans les bâtiments du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale à Bruxelles à 10h00 aurait en effet été déplacée et ne devrait débuter qu'à 13h00, selon les informations dont dispose Sandra Langenus, de l'UBT-FGTB.

A la suspension des discussions samedi soir, il avait été convenu de se retrouver à 10h00 à l'aéroport, explique la syndicaliste socialiste. "Il est ensuite apparu que la direction avait demandé une conciliation en urgence et nous avons reçu une invitation à nous rencontrer au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale à partir de 11 heures. Entretemps, nous avons appris que cette réunion était reportée au moins jusqu'à 13h00." La déléguée syndicale ajoute ne pas être parvenue à contacter la direction dimanche matin. De son côté, l'aile flamande de la CSC Transcom a indiqué sur Twitter que les négociations reprendraient "dans le courant de la matinée". A Brussels Airport, 150 vols sur 550 ont été annulés dimanche à la suite de la poursuite du mouvement de grève. (Belga)