Incident entre deux avions au-dessus de Gand: les instructions mal comprises par un pilote

Lors de l'incident survenu le 1er janvier 2017 au-dessus de Gand entre un cargo de la compagnie Egyptair et un avion d'Air France, le pilote de l'avion EgyptAir a manifestement mal compris et exécuté les instructions, ressort-il d'un rapport de la cellule Air Accident Investigation Unit (AAIU) du SPF Mobilité. La distance entre les deux appareils était, au point le plus proche, de 1.278 mètres à l'horizontale, soit encore plus près qu'estimé précédemment, et 130 mètres à la verticale.

Un avion-cargo égyptien, un airbus A300, qui avait décollé depuis l'aéroport d'Ostende, serait presque entré en collision le 1er janvier 2017 au-dessus de Gand avec un avion de ligne de la compagnie Air France, un Airbus A320, qui assurait la liaison entre Paris et Amsterdam. L'appareil d'Air France volait à 22.000 pieds, tandis que le cargo EgyptAir se trouvait à 21.000 pieds. Le système d'alerte de trafic et d'évitement de collision (TCAS) s'était d'ailleurs activé à bord des deux avions. Un premier signal du système TCAS n'a pas entraîné de modification de trajectoire de l'avion EgyptAir. Au second signalement, qui demandait une action immédiate du pilote, les instructions ont été mal comprises. "Les informations envoyées par l'appareil au contrôle de la navigation aérienne indiquent que les instructions TCAS transmises au cockpit étaient d'arrêter immédiatement de monter et de voler horizontalement (LEVEL OFF). L'équipage a cependant admis par la suite qu'il avait compris qu'il fallait grimper (CLIMB). Ils ont donc rehaussé leur vitesse ascensionnelle à 3.500 pieds par minute au lieu de voler aussitôt horizontalement", mentionne la Air Accident Investigation Unit. L'avion Air France a quant à lui bien suivi les instructions du système TCAS et a immédiatement commencé à grimper. Les pilotes EgyptAir ont ensuite à nouveau mal interprété un nouveau message TCAS indiquant de descendre. "Le TCAS a donné l'instruction de descendre (DESCEND), ce qui n'a été suivi que par une réduction de la vitesse ascensionnelle. L'avion a continué à monter, mais moins vite. L'instruction était cependant de descendre sur-le-champ à une vitesse de 1.500 pieds par minute."