Indonésie: Garuda annule une commande de 49 Boeing 737 MAX après deux crashs

La compagnie aérienne indonésienne Garuda a annoncé vendredi l'annulation d'une commande de 49 Boeing 737 MAX 8 après deux crashs impliquant ce modèle en cinq mois, ce qui apparaît comme la première annulation de contrat confirmée pour le constructeur américain.

"Nous avons envoyé une lettre à Boeing demandant l'annulation de la commande", "les passagers de Garuda ont perdu confiance" dans le 737 MAX et ne veulent pas voler sur cet avion, a déclaré à l'AFP Ikhsan Rosan, porte-parole de la compagnie indonésienne. Il a précisé que Garuda a déjà reçu un des 50 Boeing 737 MAX 8 qu'il avait commandés pour une valeur de 4,9 milliards de dollars au prix catalogue tel qu'il était lorsque la commande a été annoncée en 2014. Garuda discute aussi avec Boeing de la question de savoir si la compagnie rendra l'appareil qu'elle a déjà reçu, a indiqué le porte-parole. La compagnie avait déjà versé 26 millions de dollars environ à Boeing. Le président de Garuda a déclaré à Detik, un média d'information indonésien, que la compagnie envisagerait d'opter pour une autre version du 737. "En principe, ce n'est pas que nous voulons remplacer Boeing (par un autre constructeur, ndlr), mais nous remplacerons peut-être (ces appareils) par un autre modèle", a dit le directeur de Garuda, I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra. La compagnie indonésienne Lion Air a annoncé plus tôt en mars qu'elle reportait la livraison de quatre Boeing 737 MAX 8 après qu'un 737 MAX 8 de la compagnie éthiopienne Ethiopian Airlines s'est écrasé au sol quelques minutes après avoir décollé pour Nairobi, tuant ses 157 occupants. Un autre exemplaire de cet appareil appartenant à Lion Air était tombé en mer en octobre et ses 189 occupants avaient péri.