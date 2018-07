Indonésie: l'aéroport international de Bali fermé pour cause d'éruption volcanique

(Belga) L'aéroport international de Bali, île la plus touristique de l'archipel indonésien, a été fermé vendredi en raison de l'éruption du volcan Agung, qui émettait un nuage de poussière et de cendres de 2.000 mètres de hauteur.

L'aéroport de Denpasar, le 3e d'Indonésie en nombre de passagers, a été fermé à tous les vols à partir de 3H00 (19h00 GMT jeudi), et devait le rester au moins jusqu'à 19h00 locales. "D'après les prévisions météo, le nuage de cendres volcaniques doit atteindre l'aéroport vendredi matin", a indiqué dans un communiqué le porte-parole de la plateforme, Yanus Suprayogi. Avant cette fermeture, une cinquantaine de vols avaient déjà dû être annulés à Bali, affectant plus de 8.000 passagers. Ce volcan entre régulièrement en éruption depuis qu'il s'est réveillé l'an dernier. La menace d'une éruption avait provoqué en novembre le chaos dans les transports et affecté l'économie de Bali, en particulier le très lucratif secteur du tourisme. La dernière éruption majeure de l'Agung avait fait quelque 1.600 morts en 1963. L'Indonésie, qui compte le plus grand nombre de volcans actifs dans le monde, est située sur la "ceinture de feu du Pacifique", zone de collision de plaques tectoniques théâtre de nombreux séismes et éruptions volcaniques. (Belga)