Indonésie: Moody's relève d'un cran la note souveraine à "Baa2"

L'agence d'évaluation financière Moody's a relevé vendredi d'un cran la note souveraine de l'Indonésie, saluant ses efforts pour garder le déficit et l'inflation sous contrôle, stimulant ainsi la confiance dans la plus grande économie d'Asie du sud-est.

Ce rehaussement de la note de l'endettement à long terme, qui passe de Baa3 à Baa2, vient à point nommé pour le président indonésien Joko Widodo en vue de sa réélection en 2019.

Arrivé au pouvoir en 2014, il a fait du développement des infrastructures une priorité de son mandat pour dynamiser la croissance économique de l'archipel aux 17.000 îles et îlot. Moody's explique dans un communiqué que grâce à "la politique fiscale et monétaire prudente" menée par Jakarta "la résilence et la capacité à absorber les chocs s'est améliorée".

En décembre 2017, l'agence de notation Fitch avait également relevé d'un cran la note de l'Indonésie, de "BBB-" à "BBB", soulignant que la première économie d'Asie du Sud-Est était plus résistante aux chocs externes à la faveur de sa politique économique et monétaire.

En mai dernier, SP Global Ratings avait sorti la notation de l'Indonésie de la catégorie "spéculative" pour l'intégrer dans la catégorie "investissement". La note "BBB-" est attribuée aux émetteurs de qualité moyenne mais en mesure de faire face à leurs obligations de manière adéquate.

La croissance économique de l'Indonésie a atteint 5,1% en 2017 sur fond de mouvements de baisse répétés des taux d'intérêts, après 5,0% l'année précédente. Des analystes prévoient que la croissance devrait se maintenir autour de 5,0% cette année et en 2019. Le pays fait face à une corruption endémique, des problèmes de pauvreté et d'éducation.