Infrabel va affiner la procédure de sécurité pour les travaux sur les voies

Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire, va devoir affiner la procédure de sécurité pour les travaux sur les voies. L'entreprise vient en effet de perdre une bataille dans un différend qui l'oppose au Service de sécurité et d'interopérabilité des chemins de fer (SSICF), rapporte mardi L'Avenir.

Le dossier concerne la procédure dite "S460". Elle permet à Infrabel de faire des travaux lourds sur une voie tout en autorisant la circulation sur une autre, sous la surveillance d'un agent. Celui-ci était en contact permanent avec la cabine de signalisation pour garantir le libre accès de la voie aux convois (fret, voyageurs), explique L'Avenir. Mais cette procédure a été interdite en juin par le SSICF, ce qui oblige désormais Infrabel à bloquer totalement la seconde voie, ce qui pénalise fortement la circulation des trains en matière de ponctualité et de régularité. Infrabel s'est tourné vers la Cour des marchés mais a été débouté début juillet. Le gestionnaire du réseau ferroviaire peut néanmoins toujours recourir à la procédure S460 mais avec des conditions strictes qui l'obligent à mieux informer ses agents sur les risques encourus lors des travaux et à procéder à une analyse des risques chantier par chantier, indique encore L'Avenir. En parallèle, Infrabel travaille à une nouvelle procédure et espère recevoir d'ici la fin de l'année le feu vert de la SSICF.