Ingrid Gonnissen (Orange Belgium) élue "ICT Woman of the Year"

(Belga) Ingrid Gonnissen, de l'opérateur téléphonique Orange Belgium, a été nommée jeudi "ICT Woman of the Year" 2018, annonce le magazine spécialisé Data news, à l'origine de ce prix.

Avec cette élection, Data News veut récompenser des personnes qui se distinguent dans le secteur des technologies de l'information et de la communication (ICT). Mme Gonnissen est "Chief enterprise officer" chez Orange Belgium depuis 2016. Elle dirige la section qui aide les entreprises pour leur réseau télécom et internet. Laurence Schuurman (Capgemini) a été nommée Young ICT lady of the Year 2018. (Belga)