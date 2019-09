Instagram ouvre pour la première fois un espace temporaire à Paris

Instagram ouvre de vendredi à dimanche un espace temporaire à Paris, plus particulièrement dédié à ses jeunes utilisateurs, qui pourront y rencontrer des artistes et personnalités et participer à desJUSTIN SULLIVAN

C'est la première fois qu'Instagram lance un événement de cette nature en France : le réseau social ouvre de vendredi à dimanche un espace temporaire à Paris, plus particulièrement dédié à ses jeunes utilisateurs, qui pourront y rencontrer des artistes et personnalités et participer à des animations.

Au programme de cet événement baptisé "Coeur sur Paris", accessible sur inscription (https://coeursurparis.com/) : des performances musicales et dansantes, de l'humour et des échanges avec des artistes et créateurs que le réseau a aidé à percer.

Parmi les personnalités annoncées, Riadh, qui publie des vidéos d'humour sur le réseau, Anaïde, connue également pour ses sketches affûtés, des artistes comme la rappeuse Yseult, PLK, Claire Laffut...

Les visiteurs pourront aussi participer à des ateliers, animations et s'informer via des "points techs" où on leur dispensera des conseils d'utilisation (par exemple, pour se protéger efficacement contre les messages malveillants).

C'est une démarche totalement inédite pour Instagram en France, qui s'accompagnera d'une vaste campagne de publicité nationale d'une durée de six semaines, non seulement sur des supports numériques mais qui sera déclinée aussi via les supports traditionnels : cinéma, télévision, affichage...

Une offensive qui illustre la montée en puissance du réseau fondé il y a 9 ans et racheté en 2012 par Facebook : la plateforme revendique un milliard d'utilisateurs actifs par mois dans le monde (à fin juin), dont 17 millions en France.

"Cette campagne a pour but de nous affirmer comme une plateforme d'expression et de connexion aux autres, un désir extrêmement fort chez les adolescents et les jeunes adultes", a déclaré à l'AFP Grégory Bigot, directeur marketing consumer chez Instagram France.

Au départ centrée sur le partage de photos, l'application a su séduire de nombreux créateurs via l'ajout de fonctionnalités comme la vidéo et les "stories". Mais elle fait face à une concurrence acharnée, notamment pour attirer le public jeune, de la part de rivaux comme Snapchat et TikTok.

"C'est une audience qui nous tient particulièrement à coeur", confirme Grégory Bigot. "La cible jeune est extrêmement importante pour nous, c'est le futur de notre communauté et nous devons accompagner ces utilisateurs de la meilleure des manières, les soutenir et leur fournir leur meilleur environnement dans lequel s'exprimer et se connecter à son entourage", assure-t-il.