Insuline: trois laboratoires dont Sanofi accusés d'avoir gonflé les prix

L'Etat américain du Minnesota a porté plainte contre les laboratoires pharmaceutiques français Sanofi, américain Eli Lilly et danois Novo Nordisk en les accusant d'avoir plus que doublé le prix de l'insuline en peu de temps.

La procureure de l'Etat, Lori Swanson, affirme que le prix de certains produits de l'insuline ont plus que doublé depuis 2011 et triplé depuis 2002.

Mme Swanson cite le cas de Levemir (Novo Nordisk), dont le prix est passé de 120,64 dollars le flacon en 2012 à 293,75 en 2018, soit une hausse de 143,5%.

Le Lantus de Sanofi a vu son prix passer de 99,35 dollars en 2010, lors de son lancement, à 269,54 dollars en 2018, en hausse de 171,3%, tandis que HumaLog (Eli Lilly) valait 274,70 dollars le flacon en 2017 contre 122.60 dollars en 2011, soit une progression de 124%.

"L'insuline est une affaire de vie ou de mort pour les diabétiques. Beaucoup de personnes ne peuvent pas supporter les hausses des prix mais ne peuvent pas non plus se permettre d'arrêter de prendre des médicaments", fustige la procureure.

Dans la plainte déposée à Trenton dans l'Etat du New Jersey (nord-est), elle accuse les trois laboratoires d'avoir "frauduleusement" gonflé les prix "officiels" des produits de l'insuline. Ils ont toutefois accordé des rabais aux gestionnaires des remboursements d'ordonnances pour qu'ils avalisent ces médicaments pour le compte des programmes de santé et des assureurs.

Aux Etats-Unis, les laboratoires pharmaceutiques fixent librement leurs tarifs en fonction de l'offre et de la demande et négocient ensuite directement des ristournes avec les assureurs privés et les programmes de santé qui recourent à des intermédiaires.

L'écart entre le prix officiel et le prix négocié par les "intermédiaires" est tel que le prix net de l'insuline "ne reflète pas (son) coût réel", déplore encore Lori Swanson.

Contacté par l'AFP, Sanofi a indiqué que cette plainte n'était pas fondée et qu'il allait se défendre de façon énergique.

"Nous prenons très au sérieux ce problème et sommes en train d'examiner les allégations faites dans cette plainte", a pour sa part réagi Novo Nordisk, ajoutant que ses pratiques étaient en ligne avec les exigences légales.

En 2016, les ventes des cinq produits de l'insuline les plus utilisés se sont élevées aux Etats-Unis à plus de 14 milliards de dollars, dont 6 milliards pour le Lantus de Sanofi, affirme la procureure.

Dans son Etat, près de 10% des habitants sont diabétiques, rappelle-t-elle.