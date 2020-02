Integrale résilie la convention de départ conclue avec son CEO

(Belga) Le conseil d'administration de l'assureur liégeois Integrale, filiale de Nethys, a décidé de résilier la convention de départ qui a été conclue avec son CEO Diego Aquilina en octobre 2019 et de négocier avec lui une nouvelle convention de rupture, indique lundi soir l'entreprise dans un communiqué.

Le CA "a décidé de procéder à un réexamen juridique et factuel approfondi des paiements effectués aux membres du comité de direction ou pour eux entre mai 2018 et décembre 2019". Le gouverneur de la Banque nationale de Belgique (BNB), Pierre Wunsch, avait dénoncé les manquements de la compagnie d'assurance et de son conseil d'administration dans un courrier rapporté jeudi par Le Soir. Il condamnait entre autres les 5,7 millions d'indemnités versés aux dirigeants de l'assureur pour contourner le décret gouvernance, qui impose un plafonnement salarial à 245.000 euros. Le montant global versé est en outre "bien supérieur au montant que la société aurait dû débourser si celle-ci avait licencié les trois personnes concernées par le plafond de rémunération et réengagé ces mêmes personnes" au nouveau plafond, soulignait la BNB. (Belga)