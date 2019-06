Intempéries en Rhône-Alpes: l'état de catastrophe naturelle sera pris dans les deux jours

(Belga) L'état de catastrophe naturelle sera pris "dans les deux jours qui viennent", a annoncé dimanche le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume, après les violents orages qui ont touché samedi la région Rhône-Alpes, faisant un mort et de nombreux dégâts.

"C'est catastrophique, j'ai rarement vu des épisodes comme celui-ci, la situation est vraiment dramatique. En termes agricoles, la Drôme et l'Isère sont les départements les plus touchés", a dit sur BFM-TV le ministre qui s'est rendu sur place. "Pour la plupart des récoltes, c'est entre 80 et 100% de pertes", a-t-il affirmé. Neuf départements avaient été placés en vigilance orange par Météo-France, l'Ain, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. En Haute-Savoie, une touriste allemande de 51 ans est décédée dans un camping, écrasée par un arbre tombé sur son camping-car. Dans la Drôme, les pompiers sont intervenus à près de 380 reprises dans le département, dont plus de 200 rien qu'à Romans-sur-Isère, où la grêle n'est tombée qu'un quart d'heure mais l'épisode a été "d'une violence inouïe, accompagné de vents très forts tourbillonnants", a souligné la mairie dans un communiqué. Le ministre a tenu à souligner que "l'Etat sera au rendez-vous, comme il l'a toujours été. L'état de catastrophe naturelle sera pris dans les deux jours qui viennent, dans les deux jours qui viennent ce sera fait", a-t-il précisé. "Il faut que tous ceux qui sont touchés fassent leur déclaration à l'assurance dès demain. Il n'est pas pensable que des exploitants agricoles mettent la clé sous la porte après cet épisode", a ajouté M. Guillaume. Le service de prévision de Météo France a souligné que "cet épisode orageux s'était révélé très actif avec de fortes chutes de grêle, de fortes rafales de vent ayant atteint ou dépassé assez fréquemment les 100 km/h dans les départements de la Loire, de l'Isère, de la Haute-Savoie". (Belga)