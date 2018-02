Intempéries - Maintien de la phase de vigilance renforcée sur les routes wallonnes

(Belga) La phase de vigilance renforcée est maintenue samedi soir sur les routes wallonnes, annonce le service public de Wallonie.

Selon les dernières prévisions météorologiques, des précipitations hivernales gagnent actuellement le littoral belge et poursuivront leur déplacement d'Ouest en Est, jusque dimanche matin. Elles pourraient donner lieu à une accumulation de neige de l'ordre 3 à 6 centimètres au sud du sillon Sambre et Meuse. Ailleurs, elles se traduiront sous forme de neige fondante ou de pluie. En fin de nuit et dimanche matin, la formation de plaques de verglas n'est par ailleurs pas à exclure sur les hauteurs ardennaises, précisent les autorités. La Cellule d'Action Routière (CAR) composée du Centre régional de crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la police fédérale de la route, reste donc activée. La vigilance est toujours renforcée et la situation sur le réseau routier wallon continue de faire l'objet d'un suivi régulier afin de prendre toutes les mesures adéquates, ajoute le SPW, selon lequel "tous les moyens conventionnels en personnel et en matériel restent mobilisés pour assurer au maximum la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation sur les voiries régionales". (Belga)