Intempéries : vers un retour à la normale dans l'Est de la France

Le retour à la normale se profile vendredi dans l'Est après les fortes précipitations des derniers jours, notamment en Alsace où la situation va s'améliorer dans les prochaines heures, a-t-on appris auprès de Météo-France.

En milieu de matinée, Météo-France a placé 11 départements du Nord et de l'Est en vigilance orange "crues", contre 13 dans son précédent bulletin diffusé dans la nuit de jeudi à vendredi.

En Alsace, où les deux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont aussi en vigilance jaune "orages", "la situation s'améliore" dans les prochaines heures, selon Météo-France. Quelques averses sont possibles vendredi soir et samedi soir, avant le retour du beau temps dimanche et lundi.

"La situation s'améliore" également en Meuse, avec "une forte réduction de la pluviométrie" et une "décrue amorcée sur la totalité des cours d'eau, à l'exception de la Chiers aval qui atteint actuellement son pic de crue", selon un communiqué la préfecture, qui indique que plusieurs axes routiers demeurent toutefois fermés.

Plusieurs villages restent isolés mais les pompiers sont prêts à intervenir.

Des routes restent également fermées en Moselle, selon le Conseil départemental.

Contactées par l'AFP, d'autres préfectures de la région ne signalaient pas d'activité particulière ces dernières heures, alors que les jours précédents avaient été marqués par d'importantes précipitations, comme ces derniers mois.

"En Alsace, il a davantage plu depuis six mois que dans toute l'année 2020", selon Météo-France.

La station de Strasbourg-Entzheim, "assez représentative de la région, a relevé 564 mm de précipitations entre le 1er janvier et le 18 juillet, contre 507 mm dans toute l'année passée", a-t-on expliqué.

Les pluies abondantes ont entraîné ces derniers jours des perturbations dans les transports ferroviaires et fluviaux de l'Est de la France.

La circulation des TGV et des TER est interrompue entre Thionville et le Luxembourg jusqu'à dimanche soir inclus.

La circulation fluviale sur le Rhin est également interrompue depuis mardi "et probablement jusqu'à dimanche soir ou lundi", de Birsfelden (Suisse), jusqu'à Germersheim (Allemagne), selon Dominique Rozier, responsable du Centre d'alerte rhénan et d'informations nautiques de Gambsheim (Caring).

"Depuis le 9 juillet on a des débits très hauts. On a eu plusieurs pics de suite, là on vient d'en passer un dans le secteur de Bâle mais on pense que ça va être le dernier", a ajouté M. Rozier.

Le débit du Rhin est actuellement à "presque 4.000 mètres cubes par seconde". "Normalement autour de Strasbourg à cette période le débit est de 1.000 à 1.200 m3 par seconde, là on est à presque quatre fois plus", a poursuivi le responsable du Caring.

"Ce n'est pas une crue exceptionnelle, mais en général c'est une crue qu'on retrouve plutôt fin mai-début juin, quand il y a une conjonction de fonte des neiges et le début des orages d'été. Ce qui est exceptionnel, c'est de retrouver ce phénomène le 14 juillet", a noté M. Rozier.

En Europe, ces intempéries ont fait plus de 100 morts, la plupart en Allemagne, où les secours continuent à rechercher de nombreuses personnes portées disparues.